Futbol: Haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e 11. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
- Spor Toto Süper Lig
2 Kasım Cuma
21.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)
3 Kasım Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
4 Kasım Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Kayserispor (Osmanlı)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Trabzonspor-Bursaspor (Medical Park)
5 Kasım Pazartesi:
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Bornova)
20.00 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
- Spor Toto 1. Lig
2 Kasım Cuma
19.00 Altınordu-Tetiş Yapı Elazığspor (Bornova)
3 Kasım Cumartesi
13.30 Denizlispor-Adanaspor (Denizli Atatürk)
16.00 Gazişehir Gaziantep-Altay (Gaziantep)
4 Kasım Pazar:
13.30 Kardemir Karabükspor-Boluspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.30 Hatayspor-Ümraniyespor (Antakya Atatürk)
16.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Eskişehirspor-Osmanlıspor (Yeni Eskişehir)
5 Kasım Pazartesi:
19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor Baltok (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Gençlerbirliği-Giresunspor (Osmanlı)
- TFF 2. Lig
Kırmızı Grup
4 Kasım Pazar:
13.00 Kahramanmaraşspor-Sivas Belediyespor (Kahramanmaraş 12 Şubat)
13.30 Menemen Belediyespor-BUGSAŞ Spor (Menemen İlçe)
13.30 Tokatspor-Etimesgut Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa)
13.30 Fethiyespor-Zonguldak Kömürspor (Fethiye İlçe)
13.30 Tuzlaspor-Kırklarelispor (Tuzla Belediye)
13.30 Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfaspor (Tarsus İlçe)
13.30 Darıca Gençlerbirliği-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Darıca İlçe)
13.30 Fatih Karagümrük-Pendikspor (Atatürk Olimpiyat)
13.30 Konya Anadolu Selçukspor-Bandırmaspor Baltok (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
Beyaz Grup
4 Kasım Pazar:
13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Eyüpspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
13.00 Gümüşhanespor-Sancaktepe Belediyespor (Gümüşhane Yenişehir)
13.30 Manisaspor-İnegölspor (Manisa 19 Mayıs)
13.30 UTAŞ Uşakspor-Gaziantepspor (Uşak 1 Eylül)
13.30 Sarıyer-Kastamonuspor 1966 (Yusuf Ziya Öniş)
13.30 Keçiörengücü-Bayrampaşa (Ankara Aktepe)
13.30 Sakaryaspor-Ankara Demirspor (Yeni Sakarya Atatürk)
13.30 Niğde Anadolu-Yılport Samsunspor (Niğde 5 Şubat)
5 Kasım Pazartesi:
13.30 Hacettepe-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Ankara OSTİM)
- TFF 3. Lig
1. Grup
4 Kasım Pazar:
13.00 Artvin Hopaspor-Erbaaspor (Hopa İlçe)
13.00 Erzin Belediyespor-Batman Petrolspor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)
13.30 Körfezspor-Hekimoğlu Trabzon (Kocaeli Alparslan Türkeş)
13.30 Nazilli Belediyespor-Şile Yıldızspor (Nazilli İlçe)
13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Yomraspor (Tepecik Şenol Güneş)
13.30 Kozan Belediyespor-Ergene Velimeşespor (İsmet Atlı)
13.30 Tire 1922-Gebzespor (Tayfur Çiçek)
13.30 Nevşehir Belediyespor-Silivrispor (Nevşehir Gazi)
2. Grup
4 Kasım Pazar:
13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Bergama Belediyespor (Van Atatürk)
13.00 Elaziz Belediyespor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor (Elazığ Atatürk)
13.00 Kemerspor 2003-Ofspor (Dr. Fehmi Öncel)
13.30 Karşıyaka-Pazarspor (İzmir Atatürk)
13.30 Esenler Erokspor-Kızılcabölükspor (Esenler)
13.30 Alibeyköyspor-Osmaniyespor (Alibeyköy)
13.30 Düzcespor-Adıyaman 1954 (Düzce 18 Temmuz)
13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Yeni Orduspor (Maltepe Hasan Polat)
13.30 Kırşehir Belediyespor-Altındağ Belediyespor (Kırşehir Ahi)
3. Grup
4 Kasım Pazar:
13.00 Fatsa Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor (Fatsa İlçe)
13.00 1461 Trabzon-Anagold 24 Erzincanspor (Ahmet Suat Özyazıcı)
13.00 Cizrespor-Kocaelispor (Cizre İlçe)
13.00 Bayburt İl Özel İdare-Diyarbekirspor (Bayburt Genç Osman)
13.30 Gölcükspor-Turgutluspor (İhsaniye İlçe)
13.30 Muğlaspor-Payasspor (Muğla Atatürk)
13.30 Ankara Adliyespor-Bucaspor (Ankara OSTİM)
13.30 Karacabey Belediyespor-Serik Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
13.30 Çorum Belediyespor-Bağcılarspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
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