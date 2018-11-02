Süper Lig'de 11. hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
2 Kasım Cuma:
21.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
3 Kasım Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Antalyaspor: Ümit Öztürk
16.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Halis Özkahya
4 Kasım Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Kayserispor: Halil Umut Meler
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
19.00 Trabzonspor-Bursaspor: Alper Ulusoy
5 Kasım Pazartesi:
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.