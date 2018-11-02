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Süper Lig'de 11. hafta hakemleri belli oldu
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SÜPER LİG'DE 11. HAFTA HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Süper Lig'de 11. hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

2 Kasım Cuma:

21.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

3 Kasım Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Antalyaspor: Ümit Öztürk

16.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Halis Özkahya

4 Kasım Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kayserispor: Halil Umut Meler

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır

19.00 Trabzonspor-Bursaspor: Alper Ulusoy

5 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
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