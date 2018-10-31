İsmail Kartal: Altyapıdan 5 futbolcu oynattık

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda konuk ettiği TFF 3. Lig ekibi Erbaaspor'u 1-0 yenerek tur atlayan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü İsmail Kartal, alt yapıdan 5 oyuncuyla sahaya çıktıklarını vurguladı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İsmal Kartal, kadroda çok şans bulamayan isimlerden kurulu bir 11'le maça başladıklarını belirterek, "Son dönemde yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro sıkıntısı yaşıyoruz. Alt yapıdan 5 oyuncuyu sahaya sürdük. Alt yapıdan 5 oyuncuyu hangi teknik adam oynatmıştır bilmiyorum." dedi.

Karşılaşmanın başa baş geçtiğini dile getiren Kartal, "Dengeli geçen bir karşılaşmayı 1-0 kazanarak turu geçmeyi bildik. Oyunun son bölümünde hatalar nedeniyle rakibe pozisyonlar verdik. Altyapı oyuncularına büyük önem veriyoruz. Onları A takımla antrenmanlara çağırıyoruz. Işık gördüklerimizi de hem MKE Ankaragücü'ne hem de Türk futboluna sunmanın beklentisindeyiz. Şans bulanlar da ellerinden gelenin en iyisini yaptılar." diye konuştu.

- Şen: "İyi oynadık"

Erbaaspor Teknik Direktörü Enver Şen, çok güzel bir ilçenin takımı olduklarını belirterek, "Tesis ve sportif başarı anlamında ilerleyen yılları düşünen bir ekibiz." ifadelerini kullandı.

İlçelerini en iyi şekilde temsil etmek için çalıştıklarının altını çizen Şen, şunları kaydetti:

"MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de iyi işler yapan bir takım. Biz de bugün iyi oynadık. Kazanabilecek kadar pozisyona da girdik ama değerlendiremedik. Penaltı golüyle de kaybettik. Bu maçtan çok kazanımlar çıkardık. İyi bir takım olduğumuzu kamuoyuna göstermek istiyorduk. Oyuncularım sonuna kadar maçı çevirebilmek adına mücadele verdiler. Hepsine teşekkür ediyor, MKE Ankaragücü'ne de başarılar diliyorum."