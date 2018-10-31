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Ankaragücü, kupada 5. turda
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ANKARAGÜCÜ, KUPADA 5. TURDA

Ankaragücü, kupada 5. turda

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda MKE Ankaragücü, sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden Erbaaspor'u 1-0 yenerek 5. tura yükseldi.

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Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda MKE Ankaragücü, sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden Erbaaspor'u 1-0 yenerek 5. tura yükseldi.

Osmanlı Stadı'nda oynanan maçın tek golünü 58. dakikada Cerci kaydetti.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Salih Mazlum, Selahattin Altay

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Erdem Şen, Kone, Kaan Uykur, Mehmet Sak, Mahmut Akan, Ender Aygören, Cerci (Dk. 81 Burak Evren), Putsila (Dk. 75 Mahmut Altınkaya), Mokhtar, Kehinde

Erbaaspor: Nurullah Aslan, Gökay Eser, Berk Kal, Mehmet Demirözü, Hüseyin Yıldız (Dk. 81 Koray Yıldız), Ahmet Mumin Papaker, Serkan Doğan, Oğuzhan Baykal, Oğuzhan Demirer (Dk. 73 Ulaş Sarı), Furkan Çarkçı (Dk. 78 Barış Şaffak), Ziyaeddin Arda Gürel

Gol: Dk. 58 Cerci (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 20 Oğuzhan Demirer, Dk. 58 Mehmet Demirözü (Erbaaspor)
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