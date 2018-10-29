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Akhisar Bel. 1 - Göztepe 0
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AKHİSAR BEL. 1 - GÖZTEPE 0

Akhisar Bel. 1 - Göztepe 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. haftasında Akhisar Bel. ile Göztepe Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Akhisar Bel. 1-0 kazandı.

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Akhisar Bel. 1 - Göztepe 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. haftasında Akhisar Bel. ile Göztepe Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Akhisar Bel. 1-0 kazandı.

Akhisar Bel.: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Güray Vural, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Abdoul Sissoko, Josue (86' Dany Nounkeu), Helder Barbosa, Aykut Çeviker, Onur Ayık (71' Adrien Regattin), Evgen Seleznyov (79' Elvis Manu)

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Göztepe: Beto, Lamine Gassama, Wallace Reis, Cristian Titi, Berkan Emir, Yasin Öztekin, Celso Borges, Alpaslan Öztürk (62' Sokol Cikalleshi), Andre Poko (83' Axel N'gando), Halil Akbunar (83' Tayfur Bingöl), Cameron Jerome

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok, Özgüç Türkalp

Gol: DK 3: Josue (Akhisar Bel.)

Sarı Kartlar: DK 11: Lamine Gassama (Göztepe), DK 25: Helder Barbosa (Akhisar Bel.), DK 31: Alpaslan Öztürk (Göztepe), DK 54: Güray Vural (Akhisar Bel.), DK 61: Andre Poko (Göztepe), DK 89: Beto (Göztepe), DK 89: Berkan Emir (Göztepe), DK 90: Miguel Lopes (Akhisar Bel.)

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