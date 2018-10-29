Beşiktaş 4 - Çaykur Rizespor 1
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 4-1 kazandı.
Beşiktaş: Loris Karius, Adriano Correia (81' Güven Yalçın), Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Enzo Roco, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson, Gökhan Töre (33' Caner Erkin), Oğuzhan Özyakup (65' Gary Medel), Vagner Love, Mustafa Pektemek
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu (46' Matic Fink), Orhan Ovacıklı, Jakub Brabec, Marwane Saadane, Ali Çamdalı, Fernando Boldrin (80' Mustafa Saymak), Süleyman Koç (69' Davide Petrucci), Koray Altınay, Robin Yalçın, Vedat Muriqi
Teknik Direktör: Okan Buruk
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Hakem: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Mustafa Savranlar, Serkan Tokat
Goller: DK 3: Mustafa Pektemek (Beşiktaş), DK 40: Mustafa Pektemek (Beşiktaş), DK 50: Enzo Roco (Çaykur Rizespor), DK 72: Matic Fink (Beşiktaş), DK 79: Vagner Love (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: DK 31: Ricardo Quaresma (Beşiktaş), DK 48: Domagoj Vida (Beşiktaş), DK 58: Adriano Correia (Beşiktaş), DK 60: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor)
Kırmızı Kartlar: DK 10: Orhan Ovacıklı (Çaykur Rizespor), DK 61: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor)
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