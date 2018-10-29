﻿
Beşiktaş 4 - Çaykur Rizespor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

BEŞİKTAŞ 4 - ÇAYKUR RİZESPOR 1

Beşiktaş 4 - Çaykur Rizespor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Beşiktaş 4-1 kazandı.

313 Okunma

Beşiktaş 4 - Çaykur Rizespor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 4-1 kazandı.

Beşiktaş: Loris Karius, Adriano Correia (81' Güven Yalçın), Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Enzo Roco, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson, Gökhan Töre (33' Caner Erkin), Oğuzhan Özyakup (65' Gary Medel), Vagner Love, Mustafa Pektemek

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu (46' Matic Fink), Orhan Ovacıklı, Jakub Brabec, Marwane Saadane, Ali Çamdalı, Fernando Boldrin (80' Mustafa Saymak), Süleyman Koç (69' Davide Petrucci), Koray Altınay, Robin Yalçın, Vedat Muriqi

Teknik Direktör: Okan Buruk

Hakem: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Mustafa Savranlar, Serkan Tokat

Goller: DK 3: Mustafa Pektemek (Beşiktaş), DK 40: Mustafa Pektemek (Beşiktaş), DK 50: Enzo Roco (Çaykur Rizespor), DK 72: Matic Fink (Beşiktaş), DK 79: Vagner Love (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: DK 31: Ricardo Quaresma (Beşiktaş), DK 48: Domagoj Vida (Beşiktaş), DK 58: Adriano Correia (Beşiktaş), DK 60: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor)

Kırmızı Kartlar: DK 10: Orhan Ovacıklı (Çaykur Rizespor), DK 61: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor)

﻿

Beşiktaş - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Göztepe 2 - Beşiktaş 0
İşte Göztepe - Beşiktaş maçında ilk 11'ler
Çaykur Rizespor 1 - Atiker Konyaspor 1
İşte Çaykur Rizespor - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler
Süper Lig'in ilk 8 haftasında 29 karar değişti
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿