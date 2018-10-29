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Beşiktaş - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Beşiktaş - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Beşiktaş - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. Haftasında Vodafone Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Vodafone Arena

Beşiktaş: Adrıano Correıa Claro, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, , Atıba Hutchınson, Domagoj Vıda, Gökhan Töre, Gökhan Gönül, Vagner Sılva De Souza

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Çaykur Rizespor: Vedat Murıç, Robın Yalçın, Fernando Henrıque Boldrın, , Marwane Saadane, Süleyman Koç, Ali Çamdalı, Gökhan Akkan, Koray Altınay, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Hakem: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Mustafa Savranlar, Serkan Tokat

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Beşiktaş 4 - Çaykur Rizespor 1
Göztepe 2 - Beşiktaş 0
İşte Göztepe - Beşiktaş maçında ilk 11'ler
Çaykur Rizespor 1 - Atiker Konyaspor 1
İşte Çaykur Rizespor - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler
Süper Lig'in ilk 8 haftasında 29 karar değişti
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