Beşiktaş - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. Haftasında Vodafone Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Vodafone Arena
Beşiktaş: Adrıano Correıa Claro, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, , Atıba Hutchınson, Domagoj Vıda, Gökhan Töre, Gökhan Gönül, Vagner Sılva De Souza
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Haberleri İstatistikleri
Çaykur Rizespor: Vedat Murıç, Robın Yalçın, Fernando Henrıque Boldrın, , Marwane Saadane, Süleyman Koç, Ali Çamdalı, Gökhan Akkan, Koray Altınay, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Mustafa Savranlar, Serkan Tokat
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