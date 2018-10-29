Akhisar Bel. - Göztepe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak Akhisar Bel. - Göztepe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. Haftasında Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu
Akhisar Bel.: Josue Fılıpe Soares Pesqueıra, Aykut Çeviker, Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, Yevgen Seleznov, Güray Vural, Onur Ayık, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Abdou Lwahıd Sıssoko, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Fatih Öztürk
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Haberleri İstatistikleri
Göztepe: Chrıstıan Chagas Tarouco, Alpaslan Öztürk, , Halil Akbunar, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Andre Bıyogo Poko, Lamine Gassama, Yasin Öztekin, Wallace Reıs Da Sılva, , Berkan Emir
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok, Özgüç Türkalp
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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