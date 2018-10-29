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Akhisar Bel. - Göztepe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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AKHİSAR BEL. - GÖZTEPE SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Akhisar Bel. - Göztepe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. haftasında Akhisar Bel. ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Akhisar Bel. - Göztepe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak Akhisar Bel. - Göztepe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. Haftasında Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu

Akhisar Bel.: Josue Fılıpe Soares Pesqueıra, Aykut Çeviker, Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, Yevgen Seleznov, Güray Vural, Onur Ayık, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Abdou Lwahıd Sıssoko, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Fatih Öztürk

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Göztepe: Chrıstıan Chagas Tarouco, Alpaslan Öztürk, , Halil Akbunar, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Andre Bıyogo Poko, Lamine Gassama, Yasin Öztekin, Wallace Reıs Da Sılva, , Berkan Emir

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok, Özgüç Türkalp

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Akhisar Bel. 1 - Göztepe 0
Göztepe 2 - Beşiktaş 0
İşte Göztepe - Beşiktaş maçında ilk 11'ler
Kasımpaşa 5 - Akhisar Bel. 0
İşte Kasımpaşa - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler
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