İsmail Kartal: Bütün planlarımız tuttu..

Ankaragücü’nün Fenerbahçe deplasmanında aldığı 3-1’lik galibiyetin ardından hem Ankaragücü hem de Fenerbahçe tribünlerinin lehine tezahürat yaptığı Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Maçı değerlendiren Kartal, “Hafta başında beri Fenerbahçe’nin nasıl oynayacağını, bir ve iki numaralı seçeneklerin olduğunu ve bu seçeneklere bağlı oynadıklarını biliyorduk. Bütün analizleri bu doğrultuda yaptık. Fenerbahçe’nin Avrupa maçının ardından 60’tan sonra yorulacağını hesaplayarak hareket ettik. Fenerbahçe’de oyun içinde 40. dakikadan sonra, 60 ve 70. dakikadan sonra 3-4 oyuncusunun oyundan düştüğünü gördük. Çok iyi bir plan içindeydik. Oyuncularım maç başından itibaren plana sadık kalarak dimdik durdular ve disiplini oynadık. İlk 15-20 dakika Fenerbahçe üzerimize geldi. Bizi sıkıntıya sokmaya çalıştılar ama karşılarında durup oyunu dengeledik. Golü attıktan sonra merkez 2 stoperimizin birisinin omzu çıktı, diğerinin de kasığında kopma meydana geldi. Stopere Faty’yi çektik. 1 de hamle şansımız vardı. El Kabir’in yerine İlhan’ı aldık. Hafta başından bu yana kadar analizler doğrultusunda oyuncularım çok iyi performans ortaya koydular. Fenerbahçe’nin arkada bıraktığı boşlukları değerlendirerek, ağır olan stoper ve beklerinin arkasına attığımız toplarla sonuca gitmek istiyorduk. Bütün planlarımız tuttu. Bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum, onları tebrik ediyorum. Her zaman ve her yerde bizi destekleyen büyük Ankaragücü taraftarına tebrik ediyorum, bu galibiyeti de onlara armağan ediyorum” ifadelerini kullandı.



“UYGUN ŞARTLAR OLURSA NEDEN OLMASIN”

Fenerbahçe’den teklif alması halinde kabul edip etmeyeceği sorulan İsmail Kartal, “Şu anda bu soruya cevap vermem çok zor. Ben Ankaragücü’nün sözleşmeli bir teknik direktörüyüm” cevabını verirken, Fenerbahçe’nin ligdeki konumuyla ilgili de konuştu.



Fenerbahçe’nin bu durumda olacağını kimsenin tahmin etmediğini söyleyen Kartal, “Ama bundan sonraki süreçte ne olur ne biter, çok fazla konuşmak istemiyorum. Bu durum Fenerbahçe’nin içsel sorunlarıdır. Bir an önce bu durumdan kurtulacaklarını düşünüyorum” dedi.



Bir gün Fenerbahçe’ye geri dönmek isteyip istemediği de sorulan İsmail Kartal, “Profesyonel insanlarız. Futbolda neyin ne olacağı belli olmaz. Bazı antrenörler, 3 kez ayrılıp 5 kez geriye dönebiliyor. Zaman, pozisyon ve şartlar önemli. Bunlar uygun olursa neden olmasın. Duygusal bir insanım. Yapmacık bir insan değilim. Hayatım boyunca böyle yaşadım, böyle de yaşamaya devam edeceğim. Bugün Fenerbahçe taraftarına da kendi taraftarımıza olduğu gibi çok teşekkür ediyorum. Futbolculuk hayatımızda da antrenörlük hayatımızda da bu kulüpte unutulmaması gereken ve unutturulmaması gereken olaylar yaşadık. 3 temmuz olayı yaşandı ve o dönemde bu kulübü, bu çınarı ayakta tutan isimlerden birisiyim. Ardından kurşunlandım. Şerefimiz ve namusumuzla bu kulübü ayakta tutmaya çalıştık. Biz de kariyerimiz için, ekmek paramız için Anadolu’da hayatımızı devam ettiriyoruz. Biz de acılı çok kötü günler geçirdik ama o günler Fenerbahçe için geride kaldı. Şu anda kötü bir dönemden geçiyorlar. İnşallah en kısa sürede bu süreci atlatacaklardır” açıklamasını