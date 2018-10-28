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Ankaragücü, Sosyal medya'da da golü attı...
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ANKARAGÜCÜ, SOSYAL MEDYA'DA DA GOLÜ ATTI...

Ankaragücü, Sosyal medya'da da golü attı...

Ankaragücü Sosyal Medya ekibi, maç esnasında skorboard'a yazmılmayan bir gole imza attı...

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Ankaragücü, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yendi.

Karşılaşmanın 87'nci dakikasında farkı 3-0'a çıkaran Ankaragücü futbolcularının paslarında alkış tutan Fenerbahçe taraftarı ardından eski futbolcuları ve teknik direktörleri İsmail Kartal için tezahüratta bulunup alkışladılar.

Ankaragücü sosyal medya ekibi tam bu dakikalarda attığı mesajla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ankaragücü resmi hesabından atılan "Bilgilendirme: İsmail Kartal bizim teknik direktörümüz" mesajı 4 binden fazla paylaşım ve 20 binden fazla beğeni aldı.

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irfan
29 Ekim 201800:02
hocanız disiplinli ve çalışkan.geceyarılarına kadar çalıştığı bilgisi var. her topçuya şans veriyor. sağol var ol
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