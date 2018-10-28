Tarih böyle yazılır! Fenerbahçe 1 - MKE Ankaragücü 3

Fenerbahçe 1 - MKE Ankaragücü 3
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. haftasında Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 3-1 kazandı.
Fenerbahçe: Harun Tekin, Martin Skrtel, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Andre Ayew, İsmail Köybaşı (74' Mathieu Valbuena), Yassine Benzia (84' Elif Elmas), Jailson, Oğuz Güçtekin (60' Michael Frey), Islam Slimani
Teknik Direktör:
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MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Tiago Pinto, Yalçın Ayhan (45' Bakary Kone), Erdem Özgenç, Alihan Kubalas (45' Sedat Ağçay), Ricardo Faty, Kenan Özer, Brice Dja Djedje, Thievy Bifouma, Kubilay Kanatsızkuş, Mostapha El Kabir (78' İlhan Parlak)
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Esat Sancaktar, Suat Arslanboğa
Goller: DK 35: Ricardo Faty (MKE Ankaragücü), DK 74: Erdem Özgenç (MKE Ankaragücü), DK 77: Mostapha El Kabir (MKE Ankaragücü), DK 89: Michael Frey (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: DK 29: Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), DK 41: İsmail Köybaşı (Fenerbahçe), DK 48: Martin Skrtel (Fenerbahçe), DK 54: Thievy Bifouma (MKE Ankaragücü), DK 64: Kenan Özer (MKE Ankaragücü), DK 72: Ricardo Faty (MKE Ankaragücü), DK 72: Mostapha El Kabir (MKE Ankaragücü), DK 73: Yassine Benzia (Fenerbahçe), DK 75: Erdem Özgenç (MKE Ankaragücü), DK 84: Kubilay Kanatsızkuş (MKE Ankaragücü)
Kırmızı Kart: DK 71: Islam Slimani (Fenerbahçe)
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