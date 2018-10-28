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Tarih böyle yazılır! Fenerbahçe 1 - MKE Ankaragücü 3
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TARİH BÖYLE YAZILIR! FENERBAHÇE 1 - MKE ANKARAGÜCÜ 3

Tarih böyle yazılır! Fenerbahçe 1 - MKE Ankaragücü 3

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. haftasında Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 3-1 kazandı.

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Fenerbahçe 1 - MKE Ankaragücü 3

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. haftasında Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 3-1 kazandı.

Fenerbahçe: Harun Tekin, Martin Skrtel, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Andre Ayew, İsmail Köybaşı (74' Mathieu Valbuena), Yassine Benzia (84' Elif Elmas), Jailson, Oğuz Güçtekin (60' Michael Frey), Islam Slimani

Teknik Direktör:

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Tiago Pinto, Yalçın Ayhan (45' Bakary Kone), Erdem Özgenç, Alihan Kubalas (45' Sedat Ağçay), Ricardo Faty, Kenan Özer, Brice Dja Djedje, Thievy Bifouma, Kubilay Kanatsızkuş, Mostapha El Kabir (78' İlhan Parlak)

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Hakem: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Esat Sancaktar, Suat Arslanboğa

Goller: DK 35: Ricardo Faty (MKE Ankaragücü), DK 74: Erdem Özgenç (MKE Ankaragücü), DK 77: Mostapha El Kabir (MKE Ankaragücü), DK 89: Michael Frey (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: DK 29: Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), DK 41: İsmail Köybaşı (Fenerbahçe), DK 48: Martin Skrtel (Fenerbahçe), DK 54: Thievy Bifouma (MKE Ankaragücü), DK 64: Kenan Özer (MKE Ankaragücü), DK 72: Ricardo Faty (MKE Ankaragücü), DK 72: Mostapha El Kabir (MKE Ankaragücü), DK 73: Yassine Benzia (Fenerbahçe), DK 75: Erdem Özgenç (MKE Ankaragücü), DK 84: Kubilay Kanatsızkuş (MKE Ankaragücü)

Kırmızı Kart: DK 71: Islam Slimani (Fenerbahçe)
 

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4
altay
28 Ekim 201823:59
bir çok zaferler yaşadım. küçümsemiyorum ama bozhüyükspor deplasmanından nerelere geldiğimi hatırladım. kadıköyde feneri yendik. birde hurubeş mehmet atmıştı yenmiştik yıllar önce. balık baştan kokar önce başkanıma topçularımıza biz taraftarlara helal olsun
3
irfan
28 Ekim 201823:54
emeği geçenler sağolun. iki stoperimiz çıktı etkilenmedik. hhocam sabahlara kadar uyumadığınızı biliyoruz. Topçularda süper maaş bile almadan oynuyur. taraftar muhteşem. başkanımız dürüst.para yemeden bu kulübü taşıdı maşaallah hep böyle devam etsin
2
Cankirili Simsar Seco
28 Ekim 201823:23
Sadece yenmedik Ankaragucu gibi yendik..Herkes yener Ankaragucu tarih yazar..
1
Çubukbeyi
28 Ekim 201823:13
Kararlı olmak kadar güç daha varmıdır.Ankaragücü topyekün kararlı ve Ankaragücü başarmanın yolunu bulur başkaları ise bahane bulur.Seyircisi yönetimi teknik kadronun duruşu gelecekteki aydınlıktır.Zamanın pulu paranın değil yürekten oynayanların takımı Ankaragücü,Ankaragüçlü olmanın gururunu yaşıyoruz ya siz dün bizleri ve üşüyen topçularımızı soğukta sokak ta bırakanlar sizler nasılsınız.Şehitlerimize Allah tan rahmet diliyorum.Ankaragüçlüler bugün sizin için üşüdüler.Toprağa üşüyerek düşenleri bu üşüyen yürekler unutmaz.
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