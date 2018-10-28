Tarih böyle yazılır! Fenerbahçe 1 - MKE Ankaragücü 3

bir çok zaferler yaşadım. küçümsemiyorum ama bozhüyükspor deplasmanından nerelere geldiğimi hatırladım. kadıköyde feneri yendik. birde hurubeş mehmet atmıştı yenmiştik yıllar önce. balık baştan kokar önce başkanıma topçularımıza biz taraftarlara helal olsun

emeği geçenler sağolun. iki stoperimiz çıktı etkilenmedik. hhocam sabahlara kadar uyumadığınızı biliyoruz. Topçularda süper maaş bile almadan oynuyur. taraftar muhteşem. başkanımız dürüst.para yemeden bu kulübü taşıdı maşaallah hep böyle devam etsin

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Çubukbeyi

28 Ekim 201823:13

Kararlı olmak kadar güç daha varmıdır.Ankaragücü topyekün kararlı ve Ankaragücü başarmanın yolunu bulur başkaları ise bahane bulur.Seyircisi yönetimi teknik kadronun duruşu gelecekteki aydınlıktır.Zamanın pulu paranın değil yürekten oynayanların takımı Ankaragücü,Ankaragüçlü olmanın gururunu yaşıyoruz ya siz dün bizleri ve üşüyen topçularımızı soğukta sokak ta bırakanlar sizler nasılsınız.Şehitlerimize Allah tan rahmet diliyorum.Ankaragüçlüler bugün sizin için üşüdüler.Toprağa üşüyerek düşenleri bu üşüyen yürekler unutmaz.