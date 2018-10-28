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Osmanlıspor 0 - Altınordu 1
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OSMANLISPOR 0 - ALTINORDU 1

Osmanlıspor 0 - Altınordu 1

Spor Toto 1'nci Lig 10. haftasında Osmanlıspor ile Altınordu Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Altınordu 1-0 kazandı.

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Osmanlıspor 0 - Altınordu 1

Spor Toto 1'nci Lig 10. haftasında Osmanlıspor ile Altınordu Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altınordu 1-0 kazandı.

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Anıl Karaer, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Caner Arıcı, Burhan Eşer (73' Beykan Şimşek), Hasan Kılıç, Tugay Kaçar (66' Mertan Caner Öztürk), Tortol Lumanza Lembi, Eric Ayuk Mbu, Magaye Gueye

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Altınordu: Erce Kardeşler, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Kerim Alıcı, Yusuf Acer, Berkay Samancı (71' David Kılınç), Mehmet Murat Uçar (59' Hüseyin Atakan Üner), Sefa Yılmaz, Muhammed Mert (88' Mehmet Enes Sığırcı), Oğulcan Ülgün, Serdar Deliktaş

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Hakem: Sarperbarış Saka, Cemal Bingül, Orkun Aktaş, Emre Malok

Gol: DK 43: Serdar Deliktaş (Altınordu)

Sarı Kartlar: DK 52: Burhan Eşer (Osmanlıspor), DK 73: Sinan Osmanoğlu (Altınordu), DK 90: Numan Çürüksu (Osmanlıspor), DK 90: Sefa Yılmaz (Altınordu)

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