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Evkur Y.Malatyaspor 2 - Galatasaray 0
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EVKUR Y.MALATYASPOR 2 - GALATASARAY 0

Evkur Y.Malatyaspor 2 - Galatasaray 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Galatasaray Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Evkur Y.Malatyaspor 2-0 kazandı.

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Evkur Y.Malatyaspor 2 - Galatasaray 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Galatasaray Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Evkur Y.Malatyaspor 2-0 kazandı.

Evkur Y.Malatyaspor: Fabien Farnolle, Murat Akça, Erkan Kaş, Sadık Çiftpınar, Issam Chebake, Mitchell Donald (75' Sulley Muniru), Adem Büyük, Murat Yıldırım, Guilherme Marques (85' Danijel Aleksic), Michael Pereira (57' Ahmed Ildiz), Khalid Boutaib

Teknik Direktör: Erol Bulut

Galatasaray: Fernando Muslera, Ryan Donk, Ömer Bayram, Martin Linnes (56' Muğdat Çelik), Ozan Kabak, Mariano Filho, Selçuk İnan, Younes Belhanda (30' Ahmet Çalık), Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş (74' Yunus Akgün)

Teknik Direktör: Fatih Terim

Hakem: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken, Serkan Çınar

Goller: DK 35: Mitchell Donald (Evkur Y.Malatyaspor), DK 66: Adem Büyük (Evkur Y.Malatyaspor)

Sarı Kartlar: DK 45: Mariano Filho (Galatasaray), DK 75: Fabien Farnolle (Evkur Y.Malatyaspor), DK 78: Ahmed Ildiz (Evkur Y.Malatyaspor)

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