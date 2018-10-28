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Fenerbahçe - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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FENERBAHÇE - MKE ANKARAGÜCÜ SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Fenerbahçe - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. haftasında Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Fenerbahçe - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:30'da başlayacak Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. Haftasında Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Fb Şükrü Saracoğlu

Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, İsmail Köybaşı, , , , Roman Neustaedter, Harun Tekin, Martın Skrtel, , Oğuz Kağan Güçtekin

Teknik Direktör:

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Kenan Özer, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Mostapha El Kabır, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Rıcardo Wıllıam Faty, Kubilay Kanatsızkuş

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Hakem: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Esat Sancaktar, Suat Arslanboğa

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