Fenerbahçe - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:30'da başlayacak Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. Haftasında Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Fb Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, İsmail Köybaşı, , , , Roman Neustaedter, Harun Tekin, Martın Skrtel, , Oğuz Kağan Güçtekin
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Kenan Özer, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Mostapha El Kabır, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Rıcardo Wıllıam Faty, Kubilay Kanatsızkuş
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Esat Sancaktar, Suat Arslanboğa
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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