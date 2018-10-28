İşte Osmanlıspor - Altınordu maçında ilk 11'ler
Bugün 19:30'da başlayacak Osmanlıspor - Altınordu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 10. Haftasında Osmanlı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sarperbarış Saka yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Osmanlı
Osmanlıspor: Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Caner Arıcı, Tugay Kacar, Ahmet Eyüp Türkaslan, , Burhan Eşer, Hasan Kılıç, Tortol Lumanza Lembı, Anıl Karaer, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Haberleri İstatistikleri
Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Oğulcan Ülgün, , Sefa Yılmaz, Kerim Alıcı, Serdar Deliktaş, Berkay Samancı, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sarperbarış Saka, Cemal Bingül, Orkun Aktaş, Emre Malok
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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