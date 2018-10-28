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İşte Osmanlıspor - Altınordu maçında ilk 11'ler
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İŞTE OSMANLISPOR - ALTINORDU MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Osmanlıspor - Altınordu maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 10. haftasında Osmanlıspor ile Altınordu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Osmanlıspor - Altınordu maçında ilk 11'ler

Bugün 19:30'da başlayacak Osmanlıspor - Altınordu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 10. Haftasında Osmanlı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sarperbarış Saka yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Osmanlı

Osmanlıspor: Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Caner Arıcı, Tugay Kacar, Ahmet Eyüp Türkaslan, , Burhan Eşer, Hasan Kılıç, Tortol Lumanza Lembı, Anıl Karaer, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Oğulcan Ülgün, , Sefa Yılmaz, Kerim Alıcı, Serdar Deliktaş, Berkay Samancı, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Hakem: Sarperbarış Saka, Cemal Bingül, Orkun Aktaş, Emre Malok

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Osmanlıspor 0 - Altınordu 1
Altınordu 2 - Eskişehirspor 0
Altınordu - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...
Hatayspor 0 - Osmanlıspor 0
Hatayspor - Osmanlıspor maç kadroları belli oldu...
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