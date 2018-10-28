Eskişehirspor 1 - İstanbulspor 0
Spor Toto 1'nci Lig 10. haftasında Eskişehirspor ile İstanbulspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Eskişehirspor 1-0 kazandı.
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mevlüt Çelik, Cemali Sertel, Furgan Polat, Fıratcan Üzüm, Talha Erdoğan (73' Alperen Kocabaş), Mehmet Özcan, Tolga Yakut (81' Kaan Gül), İbrahim Halil Öner (90' Metehan Altunbaş)
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Haberleri İstatistikleri
İstanbulspor: Alperen Uysal, Jerry Akaminko, Wellington Nascimento, Tuncer Duhan Aksu, Arif Morkaya, Onur Ergün, Ali Dere, Aldin Cajic (73' Murat Duruer), Clesio Bauque (60' Halil Çolak), Muhsin Yıldırım, İbrahim Yılmaz (79' Barış Örücü)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Çetin, Sezgin Çınar, Çetin Öncel, Yiğit Arslan
Gol: DK 68: Furgan Polat (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: DK 27: Muhsin Yıldırım (İstanbulspor), DK 32: Aldin Cajic (İstanbulspor), DK 72: Talha Erdoğan (Eskişehirspor), DK 82: Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor), DK 83: Jerry Akaminko (İstanbulspor), DK 90: Onur Ergün (İstanbulspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.