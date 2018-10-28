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Eskişehirspor 1 - İstanbulspor 0
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ESKİŞEHİRSPOR 1 - İSTANBULSPOR 0

Eskişehirspor 1 - İstanbulspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 10. haftasında Eskişehirspor ile İstanbulspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Eskişehirspor 1-0 kazandı.

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Eskişehirspor 1 - İstanbulspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 10. haftasında Eskişehirspor ile İstanbulspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Eskişehirspor 1-0 kazandı.

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mevlüt Çelik, Cemali Sertel, Furgan Polat, Fıratcan Üzüm, Talha Erdoğan (73' Alperen Kocabaş), Mehmet Özcan, Tolga Yakut (81' Kaan Gül), İbrahim Halil Öner (90' Metehan Altunbaş)

Teknik Direktör: Fuat Çapa

İstanbulspor: Alperen Uysal, Jerry Akaminko, Wellington Nascimento, Tuncer Duhan Aksu, Arif Morkaya, Onur Ergün, Ali Dere, Aldin Cajic (73' Murat Duruer), Clesio Bauque (60' Halil Çolak), Muhsin Yıldırım, İbrahim Yılmaz (79' Barış Örücü)

Teknik Direktör:

Hakem: Alper Çetin, Sezgin Çınar, Çetin Öncel, Yiğit Arslan

Gol: DK 68: Furgan Polat (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: DK 27: Muhsin Yıldırım (İstanbulspor), DK 32: Aldin Cajic (İstanbulspor), DK 72: Talha Erdoğan (Eskişehirspor), DK 82: Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor), DK 83: Jerry Akaminko (İstanbulspor), DK 90: Onur Ergün (İstanbulspor)

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