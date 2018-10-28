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İşte Evkur Y.Malatyaspor - Galatasaray maçında ilk 11'ler
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İŞTE EVKUR Y.MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Evkur Y.Malatyaspor - Galatasaray maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Evkur Y.Malatyaspor - Galatasaray maçında ilk 11'ler

Bugün 18:00'da başlayacak Evkur Y.Malatyaspor - Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. Haftasında Yeni Malatya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Malatya Stadyumu

Evkur Y.Malatyaspor: Murat Yıldırım, Khalid Boutaıb, Adem Büyük, Sadık Çiftpınar, Mıchael Pereıra, , Murat Akça, Issam Chebake, Fabien Ceddy Farnolle, Erkan Kaş

Teknik Direktör: Erol Bulut

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Garry Mendes Rodrıgues, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martın Lınnes, Ryan Henk Donk, Papa Alıoune Ndıaye, Ömer Bayram

Teknik Direktör: Fatih Terim

Hakem: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken, Serkan Çınar

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