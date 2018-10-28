İşte Evkur Y.Malatyaspor - Galatasaray maçında ilk 11'ler
Bugün 18:00'da başlayacak Evkur Y.Malatyaspor - Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. Haftasında Yeni Malatya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Malatya Stadyumu
Evkur Y.Malatyaspor: Murat Yıldırım, Khalid Boutaıb, Adem Büyük, Sadık Çiftpınar, Mıchael Pereıra, , Murat Akça, Issam Chebake, Fabien Ceddy Farnolle, Erkan Kaş
Teknik Direktör: Erol Bulut
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Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Garry Mendes Rodrıgues, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martın Lınnes, Ryan Henk Donk, Papa Alıoune Ndıaye, Ömer Bayram
Teknik Direktör: Fatih Terim
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken, Serkan Çınar
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