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Ümraniyespor 2 - Adana Demirspor 1
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ÜMRANİYESPOR 2 - ADANA DEMİRSPOR 1

Ümraniyespor 2 - Adana Demirspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 10. haftasında Ümraniyespor ile Adana Demirspor Ümraniye Bld. İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Ümraniyespor 2-1 kazandı.

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Ümraniyespor 2 - Adana Demirspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 10. haftasında Ümraniyespor ile Adana Demirspor Ümraniye Bld. İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ümraniyespor 2-1 kazandı.

Ümraniyespor: Burak Öğür, Tarık Tekdal, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak (78' Yasir Subaşı), Aaron Appindangoye, Levy Madinda (89' Merthan Açıl), Andreas Vasilogiannis, Muhammed Gönülaçar, Serkan Göksu, Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek (46' Leandrinho)

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, İsmail Konuk, Orhan Taşdelen, Milan Mitrovic, Hakan Bilgiç, Galip Güzel, Jakub Kosecki, Emre Nefiz (74' Batuhan Karadeniz), Hamidou Traore (58' Berk Yıldız), Pote, Herve Kage (13' Erdal Öztürk)

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Hakem: Hakan Ceylan, Gökhan Memişoğlu, Baran Eraslan, Kadir Sağlam

Goller: DK 45: Emre Nefiz (Adana Demirspor), DK 48: Leandrinho (Ümraniyespor), DK 70: Leandrinho (Ümraniyespor)

Sarı Kartlar: DK 18: Erdal Öztürk (Adana Demirspor), DK 36: Hamidou Traore (Adana Demirspor), DK 61: Galip Güzel (Adana Demirspor), DK 83: Pote (Adana Demirspor)

Kırmızı Kart: DK 90: Erdal Öztürk (Adana Demirspor)

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