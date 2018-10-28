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KAYSERİSPOR 2 - DEMİR GRUP SİVASSPOR 0

Kayserispor 2 - Demir Grup Sivasspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. haftasında Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kayserispor 2-0 kazandı.

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Kayserispor 2 - Demir Grup Sivasspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. haftasında Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kayserispor 2-0 kazandı.

Kayserispor: Muammer Yıldırım, Jean-armel Kana-biyik, Atila Turan, Levent Gülen, Tiago Lopes, Tjaronn Chery (90' Oleksandr Kucher), Cristian Sapunaru (84' Mert Özyıldırım), Şamil Cinaz, Bilal Başacıkoğlu, Bernard Mensah (70' Silvestre Varela), Umut Bulut

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Mattias Bjarsmyr (88' Erdoğan Yeşilyurt), David Braz, Ziya Erdal, Douglas, Robinho, Carl Medjani (81' Zoro Cyriac), Hakan Arslan, Sergiy Rybalka (63' Gabriel Torje), Emre Kılınç, Muhammet Demir

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey, Volkan Bayarslan

Goller: DK 53: Şamil Cinaz (Kayserispor), DK 90: Tjaronn Chery (Kayserispor)

Sarı Kartlar: DK 41: Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), DK 42: Levent Gülen (Kayserispor), DK 45: Robinho (Demir Grup Sivasspor), DK 47: Mattias Bjarsmyr (Demir Grup Sivasspor), DK 77: Muammer Yıldırım (Kayserispor), DK 78: Carl Medjani (Demir Grup Sivasspor), DK 81: Atila Turan (Kayserispor), DK 89: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), DK 90: Tiago Lopes (Kayserispor)

Kırmızı Kart: DK 90: Robinho (Demir Grup Sivasspor)

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