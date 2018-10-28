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Giresunspor 0 - Balıkesirspor Baltok 0
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GİRESUNSPOR 0 - BALIKESİRSPOR BALTOK 0

Giresunspor 0 - Balıkesirspor Baltok 0

Spor Toto 1'nci Lig 10. haftasında Giresunspor ile Balıkesirspor Baltok Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Giresunspor 0 - Balıkesirspor Baltok 0

Spor Toto 1'nci Lig 10. haftasında Giresunspor ile Balıkesirspor Baltok Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Uğur Arslan Kuru, Hüsamettin Tut, William Sery, Emre Uğur Uruç, Muhammed Ildiz (90' Muhammet Reis), Guy Landel, Zeni Husmani, Kağan Miray Bağış, Ozan Can Kökcü (79' Said Idazza), Ergin Keleş (62' Abiola Dauda)

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Okan Alkan, Bülent Cevahir, Tomislav Glumac, Oğuz Yılmaz, Nizamettin Çalışkan (83' Uğur Aygören), Furkan Çil, Mehmet Boztepe (45' Steve Beleck), Muhammed Ali Doğan (64' Cumali Bişi), Sedat Şahintürk, Mahatma Otoo

Teknik Direktör: Giray Bulak

Hakem: Kutluhan Bilgiç, Bersan Duran, Hakan Karabalcık, Çağdaş Altay

Sarı Kartlar: DK 32: Muhammed Ildiz (Giresunspor), DK 33: Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok), DK 39: Oğuz Yılmaz (Balıkesirspor Baltok), DK 48: Bülent Cevahir (Balıkesirspor Baltok), DK 49: Tomislav Glumac (Balıkesirspor Baltok), DK 65: Zeni Husmani (Giresunspor), DK 70: Guy Landel (Giresunspor)

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