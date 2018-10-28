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Eskişehirspor - İstanbulspor maç kadroları belli oldu...
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ESKİŞEHİRSPOR - İSTANBULSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Eskişehirspor - İstanbulspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 10. haftasında Eskişehirspor ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Eskişehirspor - İstanbulspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 10. haftasında Eskişehirspor ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Çetin yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Eskişehirspor: Semih Güler, , Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner, Talha Erdoğan, , Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Fuat Çapa

İstanbulspor: Arif Morkaya, Muhammed Alperen Uysal, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Ali Dere, Muhsin Yıldırım, İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Jerry Akamınko, Tuncer Duhan Aksu

Teknik Direktör:

Hakem: Alper Çetin, Sezgin Çınar, Çetin Öncel, Yiğit Arslan

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