Eskişehirspor - İstanbulspor maç kadroları belli oldu...Spor Toto 1'nci Lig 10. haftasında Eskişehirspor ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Çetin yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Eskişehirspor: Semih Güler, , Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner, Talha Erdoğan, , Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Haberleri İstatistikleri
İstanbulspor: Arif Morkaya, Muhammed Alperen Uysal, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Ali Dere, Muhsin Yıldırım, İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Jerry Akamınko, Tuncer Duhan Aksu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Çetin, Sezgin Çınar, Çetin Öncel, Yiğit Arslan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.