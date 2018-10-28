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Ümraniyespor - Adana Demirspor maç kadroları belli oldu...
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ÜMRANİYESPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Ümraniyespor - Adana Demirspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 10. haftasında Ümraniyespor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Ümraniyespor - Adana Demirspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 10. haftasında Ümraniyespor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Ümraniye Bld. İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Hakan Ceylan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Ümraniye Bld. İlçe

Ümraniyespor: Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Andreas Vasılogıannıs, Emircan Altıntaş, Oğuz Ceylan, Serkan Göksu, Burak Öğür, Mucahit Albayrak, Muhammed Gönülaçar, Tarık Tekdal, , Atabey Çiçek

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Galip Güzel, Hamıdou Traore, Emre Nefiz, Mıckael Franck Pote, Herve Kage, Mılan Mıtrovıc, Hakan Bilgiç, İsmail Konuk, Orhan Taşdelen

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Hakem: Hakan Ceylan, Gökhan Memişoğlu, Baran Eraslan, Kadir Sağlam

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