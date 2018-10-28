Giresunspor - Balıkesirspor Baltok maç kadroları belli oldu...Spor Toto 1'nci Lig 10. haftasında Giresunspor ile Balıkesirspor Baltok arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Giresun Atatürk
Giresunspor: Guy Lucıen Mıchel Landel, Uğur Arslan Kuru, , Kağan Miray Bağış, Muhamed Ildız, Emre Uğur Uruç, Ozan Can Kökcü, Ergin Keleş, Kayacan Erdoğan, , Hüsamettin Tut
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
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Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Nizamettin Çalışkan, Muhammed Ali Doğan, Mehmet Boztepe, Furkan Çil, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Mahatma Osumanu Otoo, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir
Teknik Direktör: Giray Bulak
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Hakem: Kutluhan Bilgiç, Bersan Duran, Hakan Karabalcık, Çağdaş Altay
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