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Giresunspor - Balıkesirspor Baltok maç kadroları belli oldu...
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GİRESUNSPOR - BALIKESİRSPOR BALTOK MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Giresunspor - Balıkesirspor Baltok maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 10. haftasında Giresunspor ile Balıkesirspor Baltok arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Giresunspor - Balıkesirspor Baltok maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 10. haftasında Giresunspor ile Balıkesirspor Baltok arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Giresun Atatürk

Giresunspor: Guy Lucıen Mıchel Landel, Uğur Arslan Kuru, , Kağan Miray Bağış, Muhamed Ildız, Emre Uğur Uruç, Ozan Can Kökcü, Ergin Keleş, Kayacan Erdoğan, , Hüsamettin Tut

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Nizamettin Çalışkan, Muhammed Ali Doğan, Mehmet Boztepe, Furkan Çil, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Mahatma Osumanu Otoo, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir

Teknik Direktör: Giray Bulak

Hakem: Kutluhan Bilgiç, Bersan Duran, Hakan Karabalcık, Çağdaş Altay

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