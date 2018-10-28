﻿
Kayserispor - Demir Grup Sivasspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

KAYSERİSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kayserispor - Demir Grup Sivasspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. haftasında Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

375 Okunma

Kayserispor - Demir Grup Sivasspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. Haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Levent Gülen, Şamil Çinaz, , Umut Bulut, , Crıstıan-ıonut Sapunaru, Bernard Mensah, Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Demir Grup Sivasspor: Carl Medjanı, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Robson De Souza, Muhammet Demir, Tolgahan Acar, , Serhıy Rybalka, Hakan Arslan, , Emre Kılınç, Ziya Erdal

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey, Volkan Bayarslan

﻿

Kayserispor 2 - Demir Grup Sivasspor 0
Demir Grup Sivasspor 0 - Fenerbahçe 0
Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
M.Başakşehir 1 - Kayserispor 0
M.Başakşehir - Kayserispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Süper Lig'in ilk 8 haftasında 29 karar değişti
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿