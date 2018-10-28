Kayserispor - Demir Grup Sivasspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. Haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Levent Gülen, Şamil Çinaz, , Umut Bulut, , Crıstıan-ıonut Sapunaru, Bernard Mensah, Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Haberleri İstatistikleri
Demir Grup Sivasspor: Carl Medjanı, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Robson De Souza, Muhammet Demir, Tolgahan Acar, , Serhıy Rybalka, Hakan Arslan, , Emre Kılınç, Ziya Erdal
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey, Volkan Bayarslan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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