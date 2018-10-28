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Sözeri: Oyunu yöneten bizdik...
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SÖZERİ: OYUNU YÖNETEN BİZDİK...

Spor Toto 1. Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda Boluspor'u 1-0 yenen lider Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri, hedefleri doğrultusunda yollarına devam ettiklerini kaydetti.

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Spor Toto 1. Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda Boluspor'u 1-0 yenen lider Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri, hedefleri doğrultusunda yollarına devam ettiklerini kaydetti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sözeri, Boluspor karşısında taktiksel bir oyun sergilediklerini belirtti.

Sözeri, "Her maç bizim için özel ve final. Sakatlarımız vardı. O yüzden taktiksel açıdan bizim için çok kıymetli bir maçtı. Verdiğimiz taktiği oyuncularımız çok iyi uyguladılar" değerlendirmesinde bulundu.

Maçtan önce, pas trafiğinin kendilerinde olmasını amaçladıklarını anlatan Sözeri, "Çabuk oyuncularımızla sonuca gitmek istedik. Nitekim ilk 10 dakikada direkten dönen ve arka direkte kaçan pozisyonlarımız var. Oyunu yöneten biz olduk. Son dakikalarda belki biraz baskı yedik ama o çok doğal. Çok da güzel bir gol bulduk. Tam da istediğimiz gibi oldu" şeklinde görüş belirtti.

Sözeri, ligde oynadıkları 10 maçın 9’unu kazandıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Hep ifade ettiğimiz gibi hedefimiz var. Hedefimiz doğrultusunda gidiyoruz. Camiaya hayırlı olsun. Güzel bir galibiyet oldu. Boluspor'u da kutluyorum. Gerçekten onlar da çok mücadele ettiler. Son dakikalarda bizi biraz sıkıntıya soktular ama kazanmasını bildik. Yolumuza devam ediyoruz. 10 maçın 9'unu kazandık. Son haftalarda da gol yemeden devam ediyoruz."
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Sabri
28 Ekim 201815:49
Hacettepe nin durumunu kimse görmüyormu kardeşim bu hoca ile olmaaaaazzzzzzz bu kadro ile olmaaaaazzzzz tarihi çınardır Hacettepe İlhan Başkanın esas takımı dır Murat bey bunu unutma
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