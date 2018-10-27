Gençlerbirliği ünvanını korudu

Boluspor 0 - Gençlerbirliği 1
Spor Toto 1'nci Lig 10. haftasında Boluspor ile Gençlerbirliği Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 1-0 kazandı.
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Uğur Akdemir, Ümit Kurt, Daniel Dimov, Ufuk Budak, Chukwuma Akabueze, İshak Çakmak, Yusuf Emre Gültekin (71' Bilal Sebaihi), Guido Kocer (81' Burak Asan), Özgürcan Özcan (71' Franck Etoundi), Melih Okutan
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Haberleri İstatistikleri
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Alper Uludağ, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Stephane Sessegnon, Yasin Pehlivan, Selçuk Şahin, Ahmet İlhan Özek (89' Kari Arnason), Bekir Yılmaz (67' Deniz Yılmaz), Jailton Paraiba (79' Cosmin Matei)
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Ata Yıldırım, Deniz Caner Özaral, Caner Ak
Gol: DK 60: Stephane Sessegnon (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: DK 56: Ahmet İlhan Özek (Gençlerbirliği), DK 59: Uğur Akdemir (Boluspor), DK 72: Yıldırım Mert Çetin (Gençlerbirliği), DK 78: Deniz Yılmaz (Gençlerbirliği)
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