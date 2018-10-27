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Antalyaspor 1 - Trabzonspor 1
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ANTALYASPOR 1 - TRABZONSPOR 1

Antalyaspor 1 - Trabzonspor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Antalyaspor 1 - Trabzonspor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Antalyaspor: Ruud Boffin, Aly Cissokho, Diego Angelo, Salih Dursun, Nazim Sangare, Maicon Marques, Chico, Hakan Özmert (62' Zeki Yıldırım), Yekta Kurtuluş (75' Mevlüt Erdinç), Doğukan Sinik (82' Serdar Özkan), Souleymane Doukara

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Zargo Toure, Zeki Yavru, Filip Novak, Majid Hosseini, Hugo Rodallega (90' Caleb Ekuban), Jose Sosa, Ogenyi Onazi, Olcay Şahan (81' Vahid Amiri), Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı (74' Abdülkadir Ömür)

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Samet Çiçek, Özgür Yankaya

Goller: DK 15: Souleymane Doukara (Antalyaspor), DK 28: Burak Yılmaz (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: DK 27: Aly Cissokho (Antalyaspor), DK 62: Chico (Antalyaspor), DK 90: Burak Yılmaz (Trabzonspor)

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