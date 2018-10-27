Boluspor - Gençlerbirliği maç kadroları belli oldu...Spor Toto 1'nci Lig 10. haftasında Boluspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:30'da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Bolu Atatürk
Boluspor: Melih Okutan, Chukwuma Emmanuel Akabueze, İshak Çakmak, Uğur Akdemir, Ufuk Budak, Özgür Can Özcan, Danıel Svetoslavov Dımov, Guıdo Koçer, Gökhan Değirmenci, Yusuf Emre Gültekin, Ümit Kurt
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Haberleri İstatistikleri
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Selçuk Şahin, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek, Stephane Sessegnon, Luccas Claro Dos Santos, Alper Uludağ, Jaılton Lourenço Da Sılva, Bekir Yılmaz
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Ata Yıldırım, Deniz Caner Özaral, Caner Ak
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.