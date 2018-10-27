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Boluspor - Gençlerbirliği maç kadroları belli oldu...
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BOLUSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Boluspor - Gençlerbirliği maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 10. haftasında Boluspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Boluspor - Gençlerbirliği maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 10. haftasında Boluspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:30'da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Bolu Atatürk

Boluspor: Melih Okutan, Chukwuma Emmanuel Akabueze, İshak Çakmak, Uğur Akdemir, Ufuk Budak, Özgür Can Özcan, Danıel Svetoslavov Dımov, Guıdo Koçer, Gökhan Değirmenci, Yusuf Emre Gültekin, Ümit Kurt

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Selçuk Şahin, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek, Stephane Sessegnon, Luccas Claro Dos Santos, Alper Uludağ, Jaılton Lourenço Da Sılva, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Ata Yıldırım, Deniz Caner Özaral, Caner Ak

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