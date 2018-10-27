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İşte Antalyaspor - Trabzonspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Antalyaspor - Trabzonspor maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Antalyaspor - Trabzonspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Antalyaspor - Trabzonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. Haftasında Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Antalya Stadyumu

Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Maıcon Marques Bıtencourt, Doğukan Sinik, Yekta Kurtuluş, Luıs Francısco Grando, Salih Dursun, Ruud Jorge Boffın, Aly Cissokho, Nazım Sangare, Souleymane Doukara, Hakan Özmert

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, , Hugo Rodallega Martınez, Jose Ernesto Sosa, Olcay Şahan, , Burak Yılmaz, Ogenyı Eddy Onazı, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Fılıp Novak, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Samet Çiçek, Özgür Yankaya

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