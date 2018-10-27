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Adanaspor 4 - K Karabükspor 0
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ADANASPOR 4 - K KARABÜKSPOR 0

Adanaspor 4 - K Karabükspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 10. haftasında Adanaspor ile K Karabükspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Adanaspor 4-0 kazandı.

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Adanaspor 4 - K Karabükspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 10. haftasında Adanaspor ile K Karabükspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adanaspor 4-0 kazandı.

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Göksu Alhas, Veli Kızılkaya, Onur Akbay (71' Renan Diniz), Özkan Taştemur, Kenan Karışık, Yener Arıca (67' Doğanay Kılıç), Hakan Barış, Gökhan Sazdağı (51' Andaç Güleryüz), Eren Keleş, Ahmet Dereli

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

K Karabükspor: Furkan Kaçar, Abdullah Sezgin, Sezer Gündüz, Fatih Tultak (64' Fatih Kızılay), Ahmet Karadayı (82' Toykan Topuz), Berk Kervankıran, Arda Belen, Hüseyin Topbaş, Yusuf Akbulut (22' Cihan Aydın), Arif Bostancı, Melih Berat Arslan

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Hakem: Mert Güzenge, Mehmet Yıldırım, Burak Cansız, Murat Erdoğan

Goller: DK 31: Ahmet Dereli (Adanaspor), DK 52: Ahmet Dereli (Adanaspor), DK 57: Eren Keleş (Adanaspor), DK 76: Eren Keleş (Adanaspor)

Sarı Kartlar: DK 45: Cihan Aydın (K Karabükspor), DK 86: Fatih Kızılay (K Karabükspor)

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