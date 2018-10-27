Adanaspor 4 - K Karabükspor 0
Spor Toto 1'nci Lig 10. haftasında Adanaspor ile K Karabükspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adanaspor 4-0 kazandı.
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Göksu Alhas, Veli Kızılkaya, Onur Akbay (71' Renan Diniz), Özkan Taştemur, Kenan Karışık, Yener Arıca (67' Doğanay Kılıç), Hakan Barış, Gökhan Sazdağı (51' Andaç Güleryüz), Eren Keleş, Ahmet Dereli
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Haberleri İstatistikleri
K Karabükspor: Furkan Kaçar, Abdullah Sezgin, Sezer Gündüz, Fatih Tultak (64' Fatih Kızılay), Ahmet Karadayı (82' Toykan Topuz), Berk Kervankıran, Arda Belen, Hüseyin Topbaş, Yusuf Akbulut (22' Cihan Aydın), Arif Bostancı, Melih Berat Arslan
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mert Güzenge, Mehmet Yıldırım, Burak Cansız, Murat Erdoğan
Goller: DK 31: Ahmet Dereli (Adanaspor), DK 52: Ahmet Dereli (Adanaspor), DK 57: Eren Keleş (Adanaspor), DK 76: Eren Keleş (Adanaspor)
Sarı Kartlar: DK 45: Cihan Aydın (K Karabükspor), DK 86: Fatih Kızılay (K Karabükspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.