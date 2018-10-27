Atiker Konyaspor 0 - M.Başakşehir 1
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. haftasında Atiker Konyaspor ile M.Başakşehir Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 1-0 kazandı.
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Fallou Diagne, Ferhat Öztorun, Uğur Demirok, Nejc Skubic, Mustapha Yatabare (76' Mücahit Can Akçay), Abdou Traore (64' Moryke Fofana), Jens Jonsson, Marko Jevtovic (71' Vedat Bora), Deni Milosevic, Adis Jahovic
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
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M.Başakşehir: Mert Günok, Gael Clichy, Manuel Da Costa, Alexandu Epureanu, Uğur Uçar, Marcio Mossoro (70' Milos Jojic), Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Kerim Frei (83' Arda Turan), İrfan Can Kahveci (77' Soner Aydoğdu), Rijad Bajic
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık, Bahattin Şimşek
Gol: DK 60: Rijad Bajic (M.Başakşehir)
Sarı Kart: DK 51: Fallou Diagne (Atiker Konyaspor)
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