BB Erzurumspor 1 - Kasımpaşa 1
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. haftasında BB Erzurumspor ile Kasımpaşa Yeni Erzurum Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
BB Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Auremir Dos Santos, Leo Schwechlen, Özer Hurmacı, Emrah Başsan (73' Siphiwe Tshabalala), İbrahim Akdağ, Jasmin Scuk, Taylan Antalyalı, Gilles Sunu (31' Ridge Munsy)
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
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Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau (52' Onur Ural), Veysel Sarı, Strahil Popov, Syam Ben Youssef, Loret Sadiku, David Pavelka, Tarkan Serbest (62' Bengali Koita), Trezeguet, Samuel Eduok (89' İlhan Depe), Mbaye Diagne
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir, Bülent Birincioğlu
Goller: DK 40: Lokman Gör (BB Erzurumspor), DK 79: Mbaye Diagne (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: DK 42: Egemen Korkmaz (BB Erzurumspor), DK 42: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), DK 67: Özer Hurmacı (BB Erzurumspor), DK 85: Stephane Acka (BB Erzurumspor)
Kırmızı Kart: DK 77: Egemen Korkmaz (BB Erzurumspor)
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