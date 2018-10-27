Elazığspor 0 - Hatayspor 1
Spor Toto 1'nci Lig 10. haftasında Elazığspor ile Hatayspor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hatayspor 1-0 kazandı.
Elazığspor: Soner Şahin, Serkan Kurtuluş, Adem Alkaşi, Emre Öztürk, Onur Alsu (46' Eren Çinkılınç), Orhan Şam, Kadir Bekmezci, Andreas Tatos, Kadir Taşoğlu (84' Idrissa Diarra), Moussa Bagayoko, Ahmet Aras
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Haberleri İstatistikleri
Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Murat Paluli, Yılmaz Özeren, Caner Hüseyin Bağ, Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz (90' Soner Örnek), Gökhan Karadeniz (64' Sinan Kurumuş), Hamza Gür (72' Tom Silva)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Atilla Karaoğlan, Gökmen Olgaç, Vural Gül, Mustafa Aydın
Gol: DK 74: Yusuf Abdioğlu (Hatayspor)
Sarı Kartlar: DK 58: Moussa Bagayoko (Elazığspor), DK 60: Eren Çinkılınç (Elazığspor), DK 61: Yusuf Abdioğlu (Hatayspor), DK 69: Kadir Taşoğlu (Elazığspor), DK 90: Kadir Bekmezci (Elazığspor)
Kırmızı Kart: DK 73: Eren Çinkılınç (Elazığspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.