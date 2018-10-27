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Elazığspor 0 - Hatayspor 1
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ELAZIĞSPOR 0 - HATAYSPOR 1

Elazığspor 0 - Hatayspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 10. haftasında Elazığspor ile Hatayspor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Hatayspor 1-0 kazandı.

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Elazığspor 0 - Hatayspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 10. haftasında Elazığspor ile Hatayspor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hatayspor 1-0 kazandı.

Elazığspor: Soner Şahin, Serkan Kurtuluş, Adem Alkaşi, Emre Öztürk, Onur Alsu (46' Eren Çinkılınç), Orhan Şam, Kadir Bekmezci, Andreas Tatos, Kadir Taşoğlu (84' Idrissa Diarra), Moussa Bagayoko, Ahmet Aras

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Murat Paluli, Yılmaz Özeren, Caner Hüseyin Bağ, Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz (90' Soner Örnek), Gökhan Karadeniz (64' Sinan Kurumuş), Hamza Gür (72' Tom Silva)

Teknik Direktör:

Hakem: Atilla Karaoğlan, Gökmen Olgaç, Vural Gül, Mustafa Aydın

Gol: DK 74: Yusuf Abdioğlu (Hatayspor)

Sarı Kartlar: DK 58: Moussa Bagayoko (Elazığspor), DK 60: Eren Çinkılınç (Elazığspor), DK 61: Yusuf Abdioğlu (Hatayspor), DK 69: Kadir Taşoğlu (Elazığspor), DK 90: Kadir Bekmezci (Elazığspor)

Kırmızı Kart: DK 73: Eren Çinkılınç (Elazığspor)

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