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Adanaspor - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ADANASPOR - K KARABÜKSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Adanaspor - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto 1'nci Lig 10. haftasında Adanaspor ile K Karabükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Adanaspor - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak Adanaspor - K Karabükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 10. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mert Güzenge yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adanaspor: Göksu Alhas, Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Ahmet Dereli, Kenan Karışık, Bilal Yener Arıca, Onur Akbay, Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı, İrfan Can Eğribayat

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

K Karabükspor: Furkan Kaçar, , Ahmet Karadayı, , , , , Yusuf Akbulut, Arif Bostancı

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Hakem: Mert Güzenge, Mehmet Yıldırım, Burak Cansız, Murat Erdoğan

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Adanaspor 4 - K Karabükspor 0
K Karabükspor 0 - Altay 4
K Karabükspor - Altay maç kadroları belli oldu...
2
Gençlerbirliği 0 - Adanaspor 0
Gençlerbirliği - Adanaspor maç kadroları belli oldu...
Adanaspor 2 - Balıkesirspor Baltok 1
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