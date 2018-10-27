Adanaspor - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:00'da başlayacak Adanaspor - K Karabükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 10. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mert Güzenge yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adanaspor: Göksu Alhas, Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Ahmet Dereli, Kenan Karışık, Bilal Yener Arıca, Onur Akbay, Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı, İrfan Can Eğribayat
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Haberleri İstatistikleri
K Karabükspor: Furkan Kaçar, , Ahmet Karadayı, , , , , Yusuf Akbulut, Arif Bostancı
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mert Güzenge, Mehmet Yıldırım, Burak Cansız, Murat Erdoğan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.