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Atiker Konyaspor - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ATİKER KONYASPOR - M.BAŞAKŞEHİR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Atiker Konyaspor - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. haftasında Atiker Konyaspor ile M.Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Atiker Konyaspor - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak Atiker Konyaspor - M.Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. Haftasında Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Konya Büyükşehir

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, , Jens Jonsson, , Mustapha Yatabare, Adıs Jahovıc, Denı Mılosevıc, Abdou Razack Traore, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

M.Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Gael Dimitri Clıchy, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Rıad Bajıc, Mahmut Tekdemir, Manuel Mrouan Da Costa Trındade, Kerim Frei, Uğur Uçar, Fehmi Mert Günok

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Hakem: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık, Bahattin Şimşek

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Atiker Konyaspor 0 - M.Başakşehir 1
Çaykur Rizespor 1 - Atiker Konyaspor 1
İşte Çaykur Rizespor - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler
M.Başakşehir 1 - Kayserispor 0
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