Atiker Konyaspor - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:00'da başlayacak Atiker Konyaspor - M.Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. Haftasında Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Konya Büyükşehir
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, , Jens Jonsson, , Mustapha Yatabare, Adıs Jahovıc, Denı Mılosevıc, Abdou Razack Traore, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
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M.Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Gael Dimitri Clıchy, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Rıad Bajıc, Mahmut Tekdemir, Manuel Mrouan Da Costa Trındade, Kerim Frei, Uğur Uçar, Fehmi Mert Günok
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık, Bahattin Şimşek
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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