İşte Elazığspor - Hatayspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Elazığspor - Hatayspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 10. Haftasında Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Elazığ Atatürk
Elazığspor: Orhan Şam, Soner Şahin, Fatih Serkan Kurtuluş, Onur Alsu, Kadir Bekmezci, Ahmet Aras, Andreas Tatos, Adem Alkaşi, , Emre Öztürk, Kadir Taşoğlu
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
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Hatayspor: Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Atilla Karaoğlan, Gökmen Olgaç, Vural Gül, Mustafa Aydın
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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