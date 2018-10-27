﻿
İşte Elazığspor - Hatayspor maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE ELAZIĞSPOR - HATAYSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Elazığspor - Hatayspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 10. haftasında Elazığspor ile Hatayspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

289 Okunma

İşte Elazığspor - Hatayspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Elazığspor - Hatayspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 10. Haftasında Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Elazığ Atatürk

Elazığspor: Orhan Şam, Soner Şahin, Fatih Serkan Kurtuluş, Onur Alsu, Kadir Bekmezci, Ahmet Aras, Andreas Tatos, Adem Alkaşi, , Emre Öztürk, Kadir Taşoğlu

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

Hatayspor: Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ

Teknik Direktör:

Hakem: Atilla Karaoğlan, Gökmen Olgaç, Vural Gül, Mustafa Aydın

﻿

Elazığspor 0 - Hatayspor 1
Adana Demirspor 0 - Elazığspor 1
Adana Demirspor - Elazığspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Hatayspor 0 - Osmanlıspor 0
Hatayspor - Osmanlıspor maç kadroları belli oldu...
Elazığspor 0 - Gazişehir Gaziantep FK 5
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿