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İşte BB Erzurumspor - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler
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İŞTE BB ERZURUMSPOR - KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER

İşte BB Erzurumspor - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. haftasında BB Erzurumspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte BB Erzurumspor - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak BB Erzurumspor - Kasımpaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. Haftasında Yeni Erzurum Stadyumunda oynanacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Erzurum

BB Erzurumspor: Özer Hurmacı, Egemen Korkmaz, Leo Schwechlen, , Taylan Antalyalı, , Emrah Başsan, Auremır Evangelısta Dos Santos, İbrahim Akdağ, Lokman Gör, Jasmın Scuk

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Syam Habıb Ben Youssef, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Dıagne Mbaye, Samuel Emem Eduok, , Olıvıer Veıgneau, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Hakem: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir, Bülent Birincioğlu

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