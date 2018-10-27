İşte BB Erzurumspor - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak BB Erzurumspor - Kasımpaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. Haftasında Yeni Erzurum Stadyumunda oynanacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Erzurum
BB Erzurumspor: Özer Hurmacı, Egemen Korkmaz, Leo Schwechlen, , Taylan Antalyalı, , Emrah Başsan, Auremır Evangelısta Dos Santos, İbrahim Akdağ, Lokman Gör, Jasmın Scuk
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
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Kasımpaşa: Ramazan Köse, Syam Habıb Ben Youssef, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Dıagne Mbaye, Samuel Emem Eduok, , Olıvıer Veıgneau, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir, Bülent Birincioğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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