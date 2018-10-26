Bursaspor 2 - Alanyaspor 0
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. haftasında Bursaspor ile Alanyaspor Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bursaspor 2-0 kazandı.
Bursaspor: Okan Koçuk, Aurelien Chedjou, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş (83' Umut Nayir), Iasmin Latovlevici, Aytaç Kara, Stephane Badji, Burak Kapacak, Tunay Torun (73' Furkan Soyalp), Bogdan Stancu (65' Allano Lima)
Teknik Direktör: Samet Aybaba
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Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Fabrice N'sakala, Giorgos Tzavellas, Cenk Ahmet Alkılıç, Merih Demiral, Giannis Maniatis (73' Lucas Villafanez), Efecan Karaca, Isaac Sackey, Djalma Campos, Bobo (76' Filipe Augusto), Junior Fernandes
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil Umut Meler, Mehmet Cem Hanoğlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Koray Gençerler
Goller: DK 2: Iasmin Latovlevici (Bursaspor), DK 45: Aytaç Kara (Bursaspor)
Sarı Kart: DK 39: Stephane Badji (Bursaspor)
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