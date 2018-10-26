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Bursaspor 2 - Alanyaspor 0
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BURSASPOR 2 - ALANYASPOR 0

Bursaspor 2 - Alanyaspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. haftasında Bursaspor ile Alanyaspor Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bursaspor 2-0 kazandı.

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Bursaspor 2 - Alanyaspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. haftasında Bursaspor ile Alanyaspor Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bursaspor 2-0 kazandı.

Bursaspor: Okan Koçuk, Aurelien Chedjou, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş (83' Umut Nayir), Iasmin Latovlevici, Aytaç Kara, Stephane Badji, Burak Kapacak, Tunay Torun (73' Furkan Soyalp), Bogdan Stancu (65' Allano Lima)

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Fabrice N'sakala, Giorgos Tzavellas, Cenk Ahmet Alkılıç, Merih Demiral, Giannis Maniatis (73' Lucas Villafanez), Efecan Karaca, Isaac Sackey, Djalma Campos, Bobo (76' Filipe Augusto), Junior Fernandes

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Hakem: Halil Umut Meler, Mehmet Cem Hanoğlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Koray Gençerler

Goller: DK 2: Iasmin Latovlevici (Bursaspor), DK 45: Aytaç Kara (Bursaspor)

Sarı Kart: DK 39: Stephane Badji (Bursaspor)

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