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Altay 1 - Denizlispor 3
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ALTAY 1 - DENİZLİSPOR 3

Altay 1 - Denizlispor 3

Spor Toto 1'nci Lig 10. haftasında Altay ile Denizlispor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Denizlispor 3-1 kazandı.

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Altay 1 - Denizlispor 3

Spor Toto 1'nci Lig 10. haftasında Altay ile Denizlispor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Denizlispor 3-1 kazandı.

Altay: Emre Koyuncu, Gençer Cansev, Yasin Palaz, Özgür Özkaya, Ivan Ivanov (46' Pedro Eugenio), Tevfik Altındağ (68' İhsan Furkan Deniz), Ferhat Çulcuoğlu (76' Mohamed Daf), Adnan Aganovic, Atakan Rıdvan Çankaya, Marco Paixao, Leandro Kappel

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Denizlispor: Adam Stachowiak, Kerem Can Akyüz, Taha Can Velioğlu, Abdülkerim Bardakçı, Burak Altıparmak (68' Marc Kibong Mbamba), Ismail Aissati, Recep Niyaz, Deniz Vural, Alperen Babacan, Burak Çalık, Mehmet Akyüz (90' Seddar Karaman)

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Hakem: Onur Karabaş, Kemal Mavi, Hasan Hüseyin Tetik, Sinan Dereci

Goller: DK 12: Marco Paixao (Altay), DK 24: Alperen Babacan (Denizlispor), DK 30: Burak Çalık (Denizlispor), DK 65: Taha Can Velioğlu (Denizlispor)

Sarı Kartlar: DK 45: Marco Paixao (Altay), DK 50: Adnan Aganovic (Altay)

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