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Afjet Afyonspor 1 - Gazişehir Gaziantep FK 4
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AFJET AFYONSPOR 1 - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 4

Afjet Afyonspor 1 - Gazişehir Gaziantep FK 4

Spor Toto 1'nci Lig 10. haftasında Afjet Afyonspor ile Gazişehir Gaziantep FK Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 4-1 kazandı.

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Afjet Afyonspor 1 - Gazişehir Gaziantep FK 4

Spor Toto 1'nci Lig 10. haftasında Afjet Afyonspor ile Gazişehir Gaziantep FK Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 4-1 kazandı.

Afjet Afyonspor : Oleksandr Rybka, Bayram Çetin, Mehmet Sedef, Nazmi Candoğan, Türker Toptaş, Yasin Yener, Renato Arapi, Ersel Aslıyüksek, Onur Toprak (44' Abdulkadir Kuzey), Taşkın İlter (90' Aykut Uluç), Theodore Mendy (74' Sinan Özkan)

Teknik Direktör: Sabahattin Akgül

Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, Rıdvan Şimşek, Yalçın Kılınç, Mehmet Erdem Uğurlu, Ahmet Kesim, Gökhan Alsan (81' Okan Derici), Prince Segbefia, Jefferson Nogueira (62' Kubilay Aktaş), Rydell Poepon (65' Seifedin Chabbi), Yonathan Del Valle, Oğulcan Çağlayan

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Hakem: Erkan Özdamar, Bilal Gölen, Anıl Usta, Yasin Kol

Goller: DK 22: Yonathan Del Valle (Gazişehir Gaziantep FK), DK 40: Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 49: Abdulkadir Kuzey (Afjet Afyonspor ), DK 84: Seifedin Chabbi (Gazişehir Gaziantep FK), DK 90: Oğulcan Çağlayan (Gazişehir Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: DK 52: Mehmet Erdem Uğurlu (Gazişehir Gaziantep FK), DK 56: Taşkın İlter (Afjet Afyonspor ), DK 58: Prince Segbefia (Gazişehir Gaziantep FK), DK 60: Ersel Aslıyüksek (Afjet Afyonspor )

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