Afjet Afyonspor 1 - Gazişehir Gaziantep FK 4
Spor Toto 1'nci Lig 10. haftasında Afjet Afyonspor ile Gazişehir Gaziantep FK Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 4-1 kazandı.
Afjet Afyonspor : Oleksandr Rybka, Bayram Çetin, Mehmet Sedef, Nazmi Candoğan, Türker Toptaş, Yasin Yener, Renato Arapi, Ersel Aslıyüksek, Onur Toprak (44' Abdulkadir Kuzey), Taşkın İlter (90' Aykut Uluç), Theodore Mendy (74' Sinan Özkan)
Teknik Direktör: Sabahattin Akgül
Haberleri İstatistikleri
Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, Rıdvan Şimşek, Yalçın Kılınç, Mehmet Erdem Uğurlu, Ahmet Kesim, Gökhan Alsan (81' Okan Derici), Prince Segbefia, Jefferson Nogueira (62' Kubilay Aktaş), Rydell Poepon (65' Seifedin Chabbi), Yonathan Del Valle, Oğulcan Çağlayan
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erkan Özdamar, Bilal Gölen, Anıl Usta, Yasin Kol
Goller: DK 22: Yonathan Del Valle (Gazişehir Gaziantep FK), DK 40: Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 49: Abdulkadir Kuzey (Afjet Afyonspor ), DK 84: Seifedin Chabbi (Gazişehir Gaziantep FK), DK 90: Oğulcan Çağlayan (Gazişehir Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: DK 52: Mehmet Erdem Uğurlu (Gazişehir Gaziantep FK), DK 56: Taşkın İlter (Afjet Afyonspor ), DK 58: Prince Segbefia (Gazişehir Gaziantep FK), DK 60: Ersel Aslıyüksek (Afjet Afyonspor )
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.