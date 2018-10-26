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İşte Bursaspor - Alanyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE BURSASPOR - ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bursaspor - Alanyaspor maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. haftasında Bursaspor ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Bursaspor - Alanyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 20:30'da başlayacak Bursaspor - Alanyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Ertuğrul Ersoy, Stephane Badjı, Iasmın Latovlevıcı, Aurelien Bayard Chedjou Fongang, Barış Yardımcı, Okan Kocuk, Aytaç Kara, Cengiz Umut Meraş, Tunay Torun

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Isaac Sackey, , Efecan Karaca, Ioannıs Manıatıs, Deyvıson Rogerıo Da Sılva, Mayele Fabrice Nsakala, Djalma Braune Manuel Abel Campos, Georgıos Tzavellas, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Cenk Ahmet Alkılıç

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Hakem: Halil Umut Meler, Mehmet Cem Hanoğlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Koray Gençerler

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