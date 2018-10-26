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Afjet Afyonspor - Gazişehir Gaziantep FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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AFJET AFYONSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Afjet Afyonspor - Gazişehir Gaziantep FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto 1'nci Lig 10. haftasında Afjet Afyonspor ile Gazişehir Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Afjet Afyonspor - Gazişehir Gaziantep FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Afjet Afyonspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 10. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Afjet Afyonspor : Oleksandr Rybka, Türker Toptaş, Renato Arapı, Bayram Çetin, Yasin Yener, Mehmet Seyfettin Sedef, Onur Ramazan Toprak, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, Ersel Aslıyüksek, Theodore Bernard Mendy

Teknik Direktör: Sabahattin Akgül

Gazişehir Gaziantep FK: Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Jefferson Nogueıra Junıor, Rydellromano Poepon, Kossı Prınce Segbefıa, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Alsan, Günay Güvenç, Mehmet Erdem Uğurlu, Rıdvan Şimşek, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Hakem: Erkan Özdamar, Bilal Gölen, Anıl Usta, Yasin Kol

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Afjet Afyonspor 1 - Gazişehir Gaziantep FK 4
Gazişehir Gaziantep FK 0 - Ümraniyespor 0
Gazişehir Gaziantep FK - Ümraniyespor maç kadroları belli oldu...
Denizlispor 3 - Afjet Afyonspor 0
Denizlispor - Afjet Afyonspor maç kadroları belli oldu...
İşte Mehmet Altıparmak'ın yeni adresi
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