Afjet Afyonspor - Gazişehir Gaziantep FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Afjet Afyonspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 10. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Afjet Afyonspor : Oleksandr Rybka, Türker Toptaş, Renato Arapı, Bayram Çetin, Yasin Yener, Mehmet Seyfettin Sedef, Onur Ramazan Toprak, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, Ersel Aslıyüksek, Theodore Bernard Mendy
Teknik Direktör: Sabahattin Akgül
Haberleri İstatistikleri
Gazişehir Gaziantep FK: Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Jefferson Nogueıra Junıor, Rydellromano Poepon, Kossı Prınce Segbefıa, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Alsan, Günay Güvenç, Mehmet Erdem Uğurlu, Rıdvan Şimşek, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erkan Özdamar, Bilal Gölen, Anıl Usta, Yasin Kol
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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