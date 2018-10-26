İşte Altay - Denizlispor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Altay - Denizlispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 10. Haftasında İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Onur Karabaş yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: İzmir Atatürk
Altay: Gençer Cansev, , Ferhat Çulcuoğlu, , Yasin Palaz, , Tevfik Altındağ, Leandro Deyrınıo Kappel, Emre Koyuncu, Özgür Özkaya, Atakan Rıdvan Çankaya
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Haberleri İstatistikleri
Denizlispor: Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Deniz Vural, Ismail Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Altıparmak, Burak Çalık, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Onur Karabaş, Kemal Mavi, Hasan Hüseyin Tetik, Sinan Dereci
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