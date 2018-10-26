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İşte Altay - Denizlispor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ALTAY - DENİZLİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Altay - Denizlispor maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 10. haftasında Altay ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Altay - Denizlispor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Altay - Denizlispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 10. Haftasında İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Onur Karabaş yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: İzmir Atatürk

Altay: Gençer Cansev, , Ferhat Çulcuoğlu, , Yasin Palaz, , Tevfik Altındağ, Leandro Deyrınıo Kappel, Emre Koyuncu, Özgür Özkaya, Atakan Rıdvan Çankaya

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Denizlispor: Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Deniz Vural, Ismail Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Altıparmak, Burak Çalık, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Hakem: Onur Karabaş, Kemal Mavi, Hasan Hüseyin Tetik, Sinan Dereci

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Altay 1 - Denizlispor 3
K Karabükspor 0 - Altay 4
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Denizlispor 3 - Afjet Afyonspor 0
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