Ankaragücü, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı...

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’de dün oynanan Yeni Malatyaspor müsabakasının ardından, bugün Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla, Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanda, Yeni Malatyaspor maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı.Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra core çalışması yapan Ankaragücü, gruplar halinde pas koordinasyonu çalıştı. Devam eden bölümde dar alanda ,minyatür kalede maç yapılarak antrenman tamamlandı.
Antrenmana sakatlıkları devam eden Thibault Moulin ve Thomas Heurtaux katılmazken, tedavisi devam eden Johannes Hopf fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın Beştepe Tesisleri'mizde yapacağı antrenman ile devam edecek.
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