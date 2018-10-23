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Gençlerbirliği 2 eksikle çalışmalara başladı...
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GENÇLERBİRLİĞİ 2 EKSİKLE ÇALIŞMALARA BAŞLADI...

Gençlerbirliği 2 eksikle çalışmalara başladı...

Bu hafta ligin belki de en zor maçını oynayacak Gençlerbirliği, çalışmalara başladı...

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Hafta sonu deplasmanda Boluspor’a konuk olacak Gençlerbirliği maç hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Antrenmana ısınma koşusu ve tempolu koşu çalışmasıyla başlayan futbolcular daha sonra dar alanda çift kale maç oynadı.

Mert Nobre ve Deniz Yılmaz bugün yapılan antrenmanda takımdan ayrı olarak çalıştı.

 

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