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Tanju Çolak ile yollar ayrıldı
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TANJU ÇOLAK İLE YOLLAR AYRILDI

Tanju Çolak ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sportif direktör Tanju Çolak ile yollarını ayırdı.

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Sportif direktörümüz Tanju Çolak ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tanju Çolak'a bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

Mavi-lacivertliler, bugün sahasında oynadığı 9. hafta maçında Tetiş Yapı Elazığspor'a 1-0 mağlup olmuştu.
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