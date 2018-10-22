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Trabzonspor 0 - BB Erzurumspor 0
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TRABZONSPOR 0 - BB ERZURUMSPOR 0

Trabzonspor 0 - BB Erzurumspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. haftasında Trabzonspor ile BB Erzurumspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Trabzonspor 0 - BB Erzurumspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. haftasında Trabzonspor ile BB Erzurumspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Zargo Toure, Joao Pereira, Filip Novak, Majid Hosseini, Hugo Rodallega, Jose Sosa, Ogenyi Onazi (46' Juraj Kucka), Vahid Amiri (46' Caleb Ekuban), Abdülkadir Ömür (89' Yusuf Yazıcı), Burak Yılmaz

Teknik Direktör: Ünal Karaman

BB Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Auremir Dos Santos, Leo Schwechlen, Özer Hurmacı (83' Moussa Kone), Emrah Başsan (76' Lennart Thy), İbrahim Akdağ (90' Siphiwe Tshabalala), Jasmin Scuk, Taylan Antalyalı, Gilles Sunu

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Hakem: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Yusuf Bozdoğan, Ali Şansalan

Sarı Kartlar: DK 24: Gilles Sunu (BB Erzurumspor), DK 45: Ogenyi Onazi (Trabzonspor), DK 65: Auremir Dos Santos (BB Erzurumspor), DK 90: Ibrahim Sehic (BB Erzurumspor)

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