Trabzonspor 0 - BB Erzurumspor 0
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. haftasında Trabzonspor ile BB Erzurumspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Trabzonspor: Onur Kıvrak, Zargo Toure, Joao Pereira, Filip Novak, Majid Hosseini, Hugo Rodallega, Jose Sosa, Ogenyi Onazi (46' Juraj Kucka), Vahid Amiri (46' Caleb Ekuban), Abdülkadir Ömür (89' Yusuf Yazıcı), Burak Yılmaz
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Haberleri İstatistikleri
BB Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Auremir Dos Santos, Leo Schwechlen, Özer Hurmacı (83' Moussa Kone), Emrah Başsan (76' Lennart Thy), İbrahim Akdağ (90' Siphiwe Tshabalala), Jasmin Scuk, Taylan Antalyalı, Gilles Sunu
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Yusuf Bozdoğan, Ali Şansalan
Sarı Kartlar: DK 24: Gilles Sunu (BB Erzurumspor), DK 45: Ogenyi Onazi (Trabzonspor), DK 65: Auremir Dos Santos (BB Erzurumspor), DK 90: Ibrahim Sehic (BB Erzurumspor)
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