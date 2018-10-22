Adana Demirspor 0 - Elazığspor 1
Spor Toto 1'nci Lig 9. haftasında Adana Demirspor ile Elazığspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Elazığspor 1-0 kazandı.
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, İsmail Konuk, Orhan Taşdelen, Milan Mitrovic, Hakan Bilgiç, Anderson (66' Herve Kage), Jakub Kosecki, Emre Nefiz (85' Berk Yıldız), Hamidou Traore, Orkan Çınar (66' Batuhan Karadeniz), Pote
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Haberleri İstatistikleri
Elazığspor: Soner Şahin, Orhan Şam, Adem Alkaşi (46' Ali Fırat Okur), Emre Öztürk, Onur Alsu, Serkan Kurtuluş, Kadir Bekmezci, Andreas Tatos (90' Idrissa Diarra), Kadir Taşoğlu, Moussa Bagayoko, Ahmet Aras (72' Eren Çinkılınç)
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Birincioğlu, Cemal Bingül, Engin Erdem, Ramazan Keleş
Gol: DK 44: Andreas Tatos (Elazığspor)
Sarı Kartlar: DK 29: Ahmet Aras (Elazığspor), DK 71: Hamidou Traore (Adana Demirspor), DK 90: Ali Fırat Okur (Elazığspor)
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