﻿
Altınordu 2 - Eskişehirspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

ALTINORDU 2 - ESKİŞEHİRSPOR 0

Altınordu 2 - Eskişehirspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 9. haftasında Altınordu ile Eskişehirspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Altınordu 2-0 kazandı.

249 Okunma

Altınordu 2 - Eskişehirspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 9. haftasında Altınordu ile Eskişehirspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altınordu 2-0 kazandı.

Altınordu: Erce Kardeşler, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu (46' Mehmet Enes Sığırcı), Kerim Alıcı, Yusuf Acer, Berkay Samancı, Mehmet Murat Uçar, Sefa Yılmaz (73' Kemal Rüzgar), Alican Özfesli, Hüseyin Atakan Üner, Serdar Deliktaş

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mevlüt Çelik, İsmail Oykun (55' Muhammet Yahya Akbulut), Talha Erdoğan, Mehmet Özcan (86' Furgan Polat), Cemali Sertel, İbrahim Halil Öner, Fıratcan Üzüm, Alperen Kocabaş (82' Kaan Gül)

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Hakem: Sinan Dereci, Gökmen Olgaç, Muhammet Yumak, Hamit Basık

Goller: DK 14: Alican Özfesli (Altınordu), DK 89: Serdar Deliktaş (Altınordu)

Sarı Kartlar: DK 49: Alican Özfesli (Altınordu), DK 75: Kerim Alıcı (Altınordu), DK 77: Mehmet Özcan (Eskişehirspor), DK 79: Mehmet Enes Sığırcı (Altınordu), DK 87: Muhammet Yahya Akbulut (Eskişehirspor)

Kırmızı Kart: DK 64: Alican Özfesli (Altınordu)

﻿

Altınordu - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...
Altınordu 1 - İstanbulspor 1
İşte Altınordu - İstanbulspor maçında ilk 11'ler
Eskişehirspor 0 - Hatayspor 3
İşte Eskişehirspor - Hatayspor maçında ilk 11'ler
Adana Demirspor 4 - Eskişehirspor 0
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿