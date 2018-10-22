Altınordu 2 - Eskişehirspor 0
Spor Toto 1'nci Lig 9. haftasında Altınordu ile Eskişehirspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altınordu 2-0 kazandı.
Altınordu: Erce Kardeşler, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu (46' Mehmet Enes Sığırcı), Kerim Alıcı, Yusuf Acer, Berkay Samancı, Mehmet Murat Uçar, Sefa Yılmaz (73' Kemal Rüzgar), Alican Özfesli, Hüseyin Atakan Üner, Serdar Deliktaş
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mevlüt Çelik, İsmail Oykun (55' Muhammet Yahya Akbulut), Talha Erdoğan, Mehmet Özcan (86' Furgan Polat), Cemali Sertel, İbrahim Halil Öner, Fıratcan Üzüm, Alperen Kocabaş (82' Kaan Gül)
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sinan Dereci, Gökmen Olgaç, Muhammet Yumak, Hamit Basık
Goller: DK 14: Alican Özfesli (Altınordu), DK 89: Serdar Deliktaş (Altınordu)
Sarı Kartlar: DK 49: Alican Özfesli (Altınordu), DK 75: Kerim Alıcı (Altınordu), DK 77: Mehmet Özcan (Eskişehirspor), DK 79: Mehmet Enes Sığırcı (Altınordu), DK 87: Muhammet Yahya Akbulut (Eskişehirspor)
Kırmızı Kart: DK 64: Alican Özfesli (Altınordu)
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