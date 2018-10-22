Trabzonspor - BB Erzurumspor maç kadroları belli oldu...Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. haftasında Trabzonspor ile BB Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, , Hugo Rodallega Martınez, Jose Ernesto Sosa, , , Burak Yılmaz, Ogenyı Eddy Onazı, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Abdülkadir Ömür, Fılıp Novak
Teknik Direktör: Ünal Karaman
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BB Erzurumspor: Özer Hurmacı, Egemen Korkmaz, Leo Schwechlen, , Taylan Antalyalı, , Emrah Başsan, Auremır Evangelısta Dos Santos, İbrahim Akdağ, Lokman Gör, Jasmın Scuk
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Yusuf Bozdoğan, Ali Şansalan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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